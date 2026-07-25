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Конфликт на Украине на руку противникам России — президент Казахстана

Токаев призвал вернуться к Стамбульским договорённостям.

Источник: Клопс.ru

Конфликт на Украине на руку противникам России, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в Омск. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана провели двусторонние переговоры в Омске перед участием в Форуме межрегионального сотрудничества. В ходе встречи Токаев выразил мнение о необходимости урегулирования украинского конфликта и представил свой взгляд на пути его достижения.

«То, что происходит, на мой убеждённый взгляд, на руку и в радость противникам и России, и украинского государства», — заявил Токаев.

По мнению президента Казахстана, конфликт стоит «заморозить» и вернуться к Стамбульским договорённостям.

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Казахстана развиваются успешно и носят стратегический характер.