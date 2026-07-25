Конфликт на Украине на руку противникам России — президент Казахстана

Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана провели двусторонние переговоры в Омске перед участием в Форуме межрегионального сотрудничества. В ходе встречи Токаев выразил мнение о необходимости урегулирования украинского конфликта и представил свой взгляд на пути его достижения.