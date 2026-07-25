Передвигалась с трудом: Алла Пугачева появилась на публике со шрамом на подбородке

Журналистка Божена Рынска рассказала, что встретила Аллу Пугачеву во время прогулки в Юрмале. Она уточила, что вместе с приятелями выгуливала старую таксу, которой было тяжело ходить после операции на позвоночнике, когда навстречу ей попались артистка и ее дети — Гарри и Лиза. Девочка расспросила хозяйку о здоровье собаки.