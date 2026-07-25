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Передвигалась с трудом: Алла Пугачева появилась на публике со шрамом на подбородке

Певица Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным* посетила фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. На лице артистки заметен шрам на подбородке — след от недавней медицинской процедуры. Она передвигалась с трудом, опираясь на руку мужа.

Певица Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным* посетила фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. На лице артистки заметен шрам на подбородке — след от недавней медицинской процедуры. Она передвигалась с трудом, опираясь на руку мужа.

Для мероприятия Пугачева выбрала черный топ, серый пиджак, белые брюки и берет. Галкин* охранял супругу от излишнего внимания фотографов, просил их отойти и не снимать крупным планом.

После концерта Пугачева поделилась впечатлениями и отметила, что такие мероприятия помогают людям отвлечься от тяжелых времен, «очистить душу» и почувствовать, что ты жив, передает StarHit.

Журналистка Божена Рынска рассказала, что встретила Аллу Пугачеву во время прогулки в Юрмале. Она уточила, что вместе с приятелями выгуливала старую таксу, которой было тяжело ходить после операции на позвоночнике, когда навстречу ей попались артистка и ее дети — Гарри и Лиза. Девочка расспросила хозяйку о здоровье собаки.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.