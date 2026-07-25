Суд возобновил дело блогера Лерчек о незаконных валютных операциях

Напомним, дело Лерчек было приостановлено после того, как в феврале 2026 года ей диагностировали рак желудка четвёртой стадии. Заболевание выявили вскоре после рождения четвёртого ребёнка. В марте суд выделил дело о выводе денежных средств за рубеж в отдельное производство и смягчил ей меру пресечения, заменив домашний арест запретом определённых действий. После того, как Лерчек отправилась в Петербург, прокуратура потребовала вновь отправить блогершу под домашний арест.