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Суд возобновил дело блогера Лерчек о незаконных валютных операциях

Гагаринский суд Москвы возобновил производство по уголовному делу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Её обвиняют в незаконных валютных операциях. Основанием для этого стало ходатайство прокуроров.

Источник: Life.ru

Прокуроры требуют ужесточить меру пресечения. По их данным, блогер нарушила ранее установленные запреты. Вопрос о мере пресечения и дальнейшем рассмотрении дела решат на заседании 30 июля, передаёт ТАСС.

Сама Чекалина пока не комментирует ситуацию. Дело привлекает внимание из-за популярности обвиняемой и масштаба предъявленных ей обвинений.

Напомним, дело Лерчек было приостановлено после того, как в феврале 2026 года ей диагностировали рак желудка четвёртой стадии. Заболевание выявили вскоре после рождения четвёртого ребёнка. В марте суд выделил дело о выводе денежных средств за рубеж в отдельное производство и смягчил ей меру пресечения, заменив домашний арест запретом определённых действий. После того, как Лерчек отправилась в Петербург, прокуратура потребовала вновь отправить блогершу под домашний арест.

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