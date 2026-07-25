В Ростове-на-Дону сильный ветер повалил более 40 деревьев

На улицах Ростова-на-Дону устраняют последствия непогоды. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.
По данным экстренных служб, ливень с сильным ветром спровоцировал падение более 40 деревьев и крупных веток. При этом обращения от населения продолжают поступать.
Сейчас к восстановительным работам привлечены более десятка аварийных бригад и силы ресурсоснабжающих организаций.
По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся в регионе до завтрашнего дня.
Ранее корреспондент «РГ» в Ростовской области Евгений Ракуль рассказал о дождевом урагане, обрушившемся на город.