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В Ростове-на-Дону сильный ветер повалил более 40 деревьев

На улицах Ростова-на-Дону устраняют последствия непогоды. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

На улицах Ростова-на-Дону устраняют последствия непогоды. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

По данным экстренных служб, ливень с сильным ветром спровоцировал падение более 40 деревьев и крупных веток. При этом обращения от населения продолжают поступать.

Сейчас к восстановительным работам привлечены более десятка аварийных бригад и силы ресурсоснабжающих организаций.

По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся в регионе до завтрашнего дня.

Ранее корреспондент «РГ» в Ростовской области Евгений Ракуль рассказал о дождевом урагане, обрушившемся на город.