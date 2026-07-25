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Воронежский «Факел» впервые за 57 лет проиграл дома махачкалинскому «Динамо»

В десятый раз «огнеопасные» не смогли победить на старте сезона, выступая в элите.

Источник: Комсомольская правда

25 июля в Воронеже состоялся матч первого тура РПЛ по футболу. Местный «Факел» принимал махачкалинское «Динамо». Ожидания букмекеров не сбылись: сыграл самый высокий коэффициент — 3,05 на победу гостей. Хотя началась встреча явно не по сценарию дагестанского клуба. На 22-й минуте «огнеопасные» повели в счете — отличился Вячеслав Якимов. Но уже на 30-й минуте счет стал равным — наш Юра Журавлев поразил свои же ворота. А победу динамовцам принес выстрел Александра Сандрачука на 79-й минуте. Итог — 2:1 в пользу махачкалинцев.

Таким образом, «Динамо» впервые за 57 лет победило в Воронеже. До этого было три победы хозяев и четыре ничьи. При этом, продлилась безрадостная серия «Факела». Наши парни вновь не смогли победить на старте сезона, выступая в элитной лиге. Это уже седьмое поражение при трех ничьих.

Теперь 2 августа во втором туре РПЛ «огнеопасные» сыграют в Краснодаре с местным одноименным клубом. Матч начнется в 18:15.

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