Воронежский «Факел» впервые за 57 лет проиграл дома махачкалинскому «Динамо»

25 июля в Воронеже состоялся матч первого тура РПЛ по футболу. Местный «Факел» принимал махачкалинское «Динамо». Ожидания букмекеров не сбылись: сыграл самый высокий коэффициент — 3,05 на победу гостей. Хотя началась встреча явно не по сценарию дагестанского клуба. На 22-й минуте «огнеопасные» повели в счете — отличился Вячеслав Якимов. Но уже на 30-й минуте счет стал равным — наш Юра Журавлев поразил свои же ворота. А победу динамовцам принес выстрел Александра Сандрачука на 79-й минуте. Итог — 2:1 в пользу махачкалинцев.