В Таганроге из-за непогоды без света остались центральные улицы

Света временно нет в районах от 7-Нового до 14-Нового проезда, от 3-й линии до улицы Дачной, а также на центральных улицах — Фрунзе, Ленина, Горького, Дзержинского, Вокзальном переулке, Грозненской, Портовой и Ростовской. Электричество планируют вернуть к 23:00.