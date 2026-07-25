Молодого лося в поле засняли в Воротынском округе

Охотинспектор Воротынского округа во время патрулирования территории стал свидетелем того, как через поле галопом промчался молодой лось. Видео с диким животным опубликовано в MAX-канале Минлесхоза Нижегородской области.
Кадры, запечатленные специалистом, демонстрируют, что животные чувствуют себя в регионе достаточно уверенно.
По данным мониторинга охотничьих видов, численность лосей в Нижегородской области продолжает расти. Сейчас в регионе насчитывается 26,2 тысячи особей — это на 600 животных больше, чем в 2025 году.
Такой прирост стал возможен благодаря системной работе специалистов. Круглый год охотинспекторы следят за состоянием кормовых площадок и своевременно их пополняют — это помогает создавать для животных безопасную среду обитания вдали от оживленных трасс.
Важную роль играет и комплекс биотехнических мероприятий: в частности, регулярная выкладка минеральной соли и обновление кормовых полей.
Кроме того, усиление контрольно‑надзорной деятельности позволило эффективнее пресекать случаи незаконной охоты.
Ранее в Тоншаевском округе фотоловушка запечатлела кабанов, пришедших на подкормочную площадку.