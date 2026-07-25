Подозреваемого в гибели ребенка сторожа из Самарской области отправили в СИЗО

Отец погибшего мальчика рассказал «Пятому каналу», что его сын с друзьями гуляли рядом с тем самым предприятием. Один из школьников крутил в руках солнцезащитные очки — они выскользнули и оказались за забором. Дети полезли на территорию, чтобы достать их. В это время школьников и заметил охранник, который начал кричать и угрожать им расправой. Испугавшись, дети побежали — трое пролезли под забором, а один решил перелезть его сверху.