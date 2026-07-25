Форум «Медиа Семья» объединил в Иванове около 100 молодых специалистов

Первый региональный медиафорум «Медиа Семья» состоялся в Иванове 15 июля в поддержку нацпроекта «Молодёжь и дети». Участниками мероприятия стали около 100 человек, сообщили в комитете Ивановской области по молодежной политике.
Форум объединил фотографов, видеографов, SMM-специалистов, представителей студенческих медиацентров, молодежных организаций, пресс-служб, а также всех, кто стремится развивать навыки в сфере современных коммуникаций. В рамках образовательной программы они встретились с экспертами в сфере медиа. Так, директор ГТРК «Ивтелерадио» Марина Калинина рассказала о создании телевизионных историй, работе редакции и подготовке качественного медиаконтента. Специалист проектного сопровождения отдела программной деятельности Центра развития молодежных медиа «ШУМ» Ольга Конторина поделилась практиками развития молодежных медиа и успешными форматами работы с аудиторией.
Ключевым практическим блоком форума стала командная работа над медиазадачами. Участники получили реальные кейсы от представителей органов власти, средств массовой информации, образовательных организаций и молодежных объединений. За ограниченное время команды разработали собственные медиапродукты — подготовили сценарии, тексты публикаций и видеоролики, после чего представили результаты экспертному жюри.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.