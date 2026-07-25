Форум «Медиа Семья» объединил в Иванове около 100 молодых специалистов

Форум объединил фотографов, видеографов, SMM-специалистов, представителей студенческих медиацентров, молодежных организаций, пресс-служб, а также всех, кто стремится развивать навыки в сфере современных коммуникаций. В рамках образовательной программы они встретились с экспертами в сфере медиа. Так, директор ГТРК «Ивтелерадио» Марина Калинина рассказала о создании телевизионных историй, работе редакции и подготовке качественного медиаконтента. Специалист проектного сопровождения отдела программной деятельности Центра развития молодежных медиа «ШУМ» Ольга Конторина поделилась практиками развития молодежных медиа и успешными форматами работы с аудиторией.