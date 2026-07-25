В Смоленской области обновят Ельнинский культурно-досуговый центр

Первый этап капитального ремонта стартовал в районном централизованном культурно‑досуговом центре в городе Ельня в Смоленской области. Учреждение преобразится по нацпроекту «Семья», сообщили в пресс-службе правительства региона.
На данном этапе специалисты приводят в порядок фасад, отмостку, цоколь и крыльцо. Уже выполнена большая часть работ, завершить их планируют до конца июля. Второй этап, включающий капитальный ремонт внутренних помещений, намечен на следующий год.
Одновременно с этим ведется модернизация внутренних помещений в здании Ельнинской межпоселенческой центральной библиотеки. Строительная готовность составляет 21%. Срок завершения работ — сентябрь этого года.
«Развитие культурной инфраструктуры — это не только обновление зданий, но и создание современных пространств для творчества и досуга жителей, в том числе в малых городах и сельской местности. Мы видим, насколько востребованы такие площадки, и потому продолжим обновлять материально‑техническую базу, открывать новые модельные библиотеки и центры, чтобы у каждого жителя региона — независимо от места проживания — были равные возможности для самореализации», — подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.