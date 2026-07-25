В Смоленской области обновят Ельнинский культурно-досуговый центр

«Развитие культурной инфраструктуры — это не только обновление зданий, но и создание современных пространств для творчества и досуга жителей, в том числе в малых городах и сельской местности. Мы видим, насколько востребованы такие площадки, и потому продолжим обновлять материально‑техническую базу, открывать новые модельные библиотеки и центры, чтобы у каждого жителя региона — независимо от места проживания — были равные возможности для самореализации», — подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин.