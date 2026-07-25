— Ему, вероятно, не следует разрешать находиться в Капитолии. Это называется здравым смыслом Почему россиянам рады в Конгрессе, если администрация (президента США Дональда) Трампа подтвердила, что Россия помогает? Внесите их в черный список всех федеральных зданий и вышвырните их дипломатов из Америки. Это возмутительно, — высказалась блогерша в X.