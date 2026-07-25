Американская блогерша Лора Лумер раскритиковала специального представителя президента России и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Поводом стали его дипломатические инициативы и «влияние на Конгресс США».
— Ему, вероятно, не следует разрешать находиться в Капитолии. Это называется здравым смыслом Почему россиянам рады в Конгрессе, если администрация (президента США Дональда) Трампа подтвердила, что Россия помогает? Внесите их в черный список всех федеральных зданий и вышвырните их дипломатов из Америки. Это возмутительно, — высказалась блогерша в X.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский дал Лоре Лумер развернутое интервью. Блогерша с многомиллионной аудиторией в социальных сетях активно освещает позицию Киева в противостоянии с Москвой. Эксперты рассматривают это интервью как часть информационной кампании Украины, направленной на формирование общественного мнения в США и влияние на внешнеполитическую повестку, передает «КП».
Сам Дмитриев рассказывал, что Москва и Вашингтон готовятся к подписанию двустороннего соглашения о проектировании тоннеля под Беринговым проливом.