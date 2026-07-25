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Характерно для горной местности: Учёный раскрыл секрет «брокенского великана» из Северной Осетии

Заведующая кафедрой рекреационной географии ДГУ Лейла Ахмедова в беседе с РИА «Новости» пояснила, что заснятый очевидцами в горах Северной Осетии парящий силуэт человека с радужным ореолом является атмосферным оптическим явлением, известным как «горный призрак» или «брокенский великан».

По словам специалиста, для его возникновения необходимы три условия: низко стоящее над горизонтом солнце, пасмурная или туманная погода и человек, находящийся между солнцем и облаком. Капли воды в воздухе работают как линза, нарушая восприятие глубины, из-за чего тень кажется огромной.

Ахмедова отметила, что явление довольно распространено и характерно для Альп, Крыма и Кавказа. Видео из Северной Осетии вызвало широкий интерес в соцсетях, однако, по мнению эколога, это классический мираж, а не что-то аномальное.

Напомним, в горах Северной Осетии путешественникам удалось заснять редкое атмосферное явление — броккенский призрак, когда тень наблюдателя проецируется на туман или облака с противоположной стороны, а её силуэт может обрамляться яркими цветными кольцами, что создаёт сверхъестественное впечатление. Из-за нестабильности воздушных потоков и колебаний тумана тень визуально шевелится, меняет пропорции и перемещается, даже если человек остаётся неподвижным.

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