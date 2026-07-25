Характерно для горной местности: Учёный раскрыл секрет «брокенского великана» из Северной Осетии

По словам специалиста, для его возникновения необходимы три условия: низко стоящее над горизонтом солнце, пасмурная или туманная погода и человек, находящийся между солнцем и облаком. Капли воды в воздухе работают как линза, нарушая восприятие глубины, из-за чего тень кажется огромной.