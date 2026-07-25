Полина Кнороз одержала победу на чемпионате России по прыжкам с шестом

Полина Кнороз одержала победу на чемпионате России по легкой атлетике в прыжках с шестом, который проходит в Екатеринбурге. 27-летняя спортсменка показала результат 4,80 метра.
Это уже пятая победа Кнороз на летних первенствах страны. Еще в 2021 году она также стала победительницей престижного этапа Бриллиантовой лиги. Серебряную медаль на нынешнем турнире завоевала Татьяна Калинина (4,65 метра), а бронзу получила Ирина Михайлова (4,40 метра). Чемпионат России завершится 26 июля.
Ранее МОК восстановил членство ОКР и выпустил руководство, в котором рекомендовал международным федерациям допускать российских спортсменов к соревнованиям без каких-либо лимитов и ограничений. Глава Министерства спорта Михаил Дегтярев заявил, что это решение МОК стало зеленым светом для международных федераций по восстановлению в правах всех атлетов страны.
При этом президент Международного союза биатлонистов Олле Далин заявил, что организация не намерена пересматривать санкции в отношении российских атлетов, несмотря на новые рекомендации МОК.