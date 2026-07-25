Полина Кнороз одержала победу на чемпионате России по прыжкам с шестом

Ранее МОК восстановил членство ОКР и выпустил руководство, в котором рекомендовал международным федерациям допускать российских спортсменов к соревнованиям без каких-либо лимитов и ограничений. Глава Министерства спорта Михаил Дегтярев заявил, что это решение МОК стало зеленым светом для международных федераций по восстановлению в правах всех атлетов страны.