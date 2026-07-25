В Черняховске в ДТП пострадал ребёнок, который находился в машине в детском кресле

В Черняховске женщина за рулём Volkswagen врезалась во встречный Hyundai, где находился малолетний ребёнок. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло в субботу, 25 июля, около 16:10 на ул. Дзержинского в районе дома № 35. Как отметили в Госавтоинспекции, водитель 2006 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, во время движения выбрала небезопасный боковой интервал. В результате совершила столкновение со встречным автомобилем Hyundai под управлением водителя 1990 года рождения.
Водитель корейского автомобиля и ребёнок, который находился в детском кресле, направлены в медицинские учреждения. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
В Калининграде на ул. Энергетиков сбили 13-летнего подростка на мопеде.