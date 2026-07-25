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В Таганроге из-за ремонта на насосной станции снизили давление воды

В Таганроге из-за ремонта снизили давление воды на нескольких улицах.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге на насосной станции, расположенной на пересечении улиц Амвросиевская и Гончарова, специалисты ведут ремонтные работы. В связи с этим в нескольких районах города было снижено давление водоснабжения. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

В зоне пониженного давления оказались улицы Амвросиевская, Грозненская, Медный, Островского, Ростовская и Гончарова. Жители этих адресов могут столкнуться с перебоями в подаче воды или уменьшением напора.

Восстановить водоснабжение в обычном режиме планируют к 19:00 25 июля.