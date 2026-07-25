Нижегородская область — в числе лидеров по закупкам ботулотоксина

Нижегородская область заняла четвертое место в России по объемам госзакупок ботулотоксина. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека», ссылаясь на данные агентства «Курсор».
С начала года регион нарастил закупки препарата на 150%, направив на эти цели 95 млн рублей. В больницы поступило 8,9 тысяч флаконов — это на 146% больше, чем годом ранее.
При этом эксперты подчеркивают: ботулотоксин закупают не для эстетических процедур, а для медицинской реабилитации. Препарат применяют для лечения мигрени, кривошеи, последствий тяжелых неврологических состояний, а также для снятия напряжения в области рубцовой ткани и улучшения ее качества.
Как отметила пластический хирург Надежда Рождественская, лидирующие позиции Нижегородской области в этом сегменте отражают высокий уровень подготовки местных специалистов в области неврологии и реконструктивной хирургии. Активное использование ботулотоксинов позволяет эффективнее помогать пациентам с серьезными заболеваниями и травмами.
Напомним, Нижегородской области выделят федеральные деньги на развитие Центра реабилитации и протезирования.