Нижегородская область — в числе лидеров по закупкам ботулотоксина

При этом эксперты подчеркивают: ботулотоксин закупают не для эстетических процедур, а для медицинской реабилитации. Препарат применяют для лечения мигрени, кривошеи, последствий тяжелых неврологических состояний, а также для снятия напряжения в области рубцовой ткани и улучшения ее качества.