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Нижегородская область — в числе лидеров по закупкам ботулотоксина

Препарат идет на лечение, а не на косметологию.

Нижегородская область заняла четвертое место в России по объемам госзакупок ботулотоксина. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека», ссылаясь на данные агентства «Курсор».

С начала года регион нарастил закупки препарата на 150%, направив на эти цели 95 млн рублей. В больницы поступило 8,9 тысяч флаконов — это на 146% больше, чем годом ранее.

При этом эксперты подчеркивают: ботулотоксин закупают не для эстетических процедур, а для медицинской реабилитации. Препарат применяют для лечения мигрени, кривошеи, последствий тяжелых неврологических состояний, а также для снятия напряжения в области рубцовой ткани и улучшения ее качества.

Как отметила пластический хирург Надежда Рождественская, лидирующие позиции Нижегородской области в этом сегменте отражают высокий уровень подготовки местных специалистов в области неврологии и реконструктивной хирургии. Активное использование ботулотоксинов позволяет эффективнее помогать пациентам с серьезными заболеваниями и травмами.

Напомним, Нижегородской области выделят федеральные деньги на развитие Центра реабилитации и протезирования.