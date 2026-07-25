Череда аварий, в которых водителям стало плохо за рулем, регистрируется в Нижнем Новгороде

Череда аварий, в которых водителям стало плохо за рулем, регистрируется не только по Нижнему Новгороду, но и по всей России.
Одна из причин — жаркая и душная летняя погода. Люди теряют сознание, даже не успев остановить автомобиль.
Медики рекомендуют соблюдать меры безопасности и при малейших признаках недомогания прекращать движение.
Алексей Никонов, главный редактор медицинского информационного агентства «Стационар-Пресс»:
"Мозг не получает нужное количество кислорода. Во-первых, это связано с тем, что жара расширяет сосуды. Плюс водители длительное время занимают вынужденную сидячую позу, и кровь концентрируется в нижних конечностях. Давление постепенно падает, мозг недополучает питание.
Еще одним фактором является режим рециркуляции воздуха в салоне, когда не желая получать выхлопы от соседних автомобилей, мы меняем режим проветривания, по сути, тем самым выжигая кислород в салоне, также провоцируя дефициты.
Плюс нарушение питьевого режима и сгущение крови. Как этого избежать? Следим за проветриванием салона, чтобы воздух насыщался кислородом, следим за водно-солевым балансом. Если садимся в горячую, нагретую автомобиль, нужно открыть окна и выпустить жаркий горячий воздух. И, конечно, если вы чувствуете шум в ушах, мушки перед глазами, спутанное сознание — это первые тревожные звоночки, когда управление автотранспортным средством нужно немедленно прекратить".