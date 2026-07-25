Череда аварий, в которых водителям стало плохо за рулем, регистрируется в Нижнем Новгороде

Плюс нарушение питьевого режима и сгущение крови. Как этого избежать? Следим за проветриванием салона, чтобы воздух насыщался кислородом, следим за водно-солевым балансом. Если садимся в горячую, нагретую автомобиль, нужно открыть окна и выпустить жаркий горячий воздух. И, конечно, если вы чувствуете шум в ушах, мушки перед глазами, спутанное сознание — это первые тревожные звоночки, когда управление автотранспортным средством нужно немедленно прекратить".