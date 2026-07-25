В Воронеже «Факел» проиграл махачкалинскому «Динамо», забив в свои ворота

В первом тайме оба гола забил «Факел». Счет был открыт на 21-й минуте: вратарь гостей Тимур Магомедов отбил, но не удержал в руках мяч после удара капитана воронежцев Ильнура Альшина, первым на добивании был хавбек Вячеслав Якимов. На 31-й минуте защитник «Факела» Юрий Журавлев срезал мяч в свои ворота.