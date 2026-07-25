В Воронеже «Факел» проиграл махачкалинскому «Динамо», забив в свои ворота

В Воронеже в первом туре Российской премьер-лиги сыграли вернувшийся в элиту местный «Факел» и махачкалинское «Динамо», сохранившее прописку в РПЛ благодаря победе в стыковых матчах над «Уралом». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.
В первом тайме оба гола забил «Факел». Счет был открыт на 21-й минуте: вратарь гостей Тимур Магомедов отбил, но не удержал в руках мяч после удара капитана воронежцев Ильнура Альшина, первым на добивании был хавбек Вячеслав Якимов. На 31-й минуте защитник «Факела» Юрий Журавлев срезал мяч в свои ворота.
В конце второго тайма, на 79-й минуте, «Динамо» вышло вперед: хавбек Александр Сандрачук замкнул передачу, с лету прошив ворота Даниила Фролкина.
На десятитысячный стадион «Факел» в Воронеже пришли 9 288 зрителей. Из них около трех десятков — болельщики «Динамо».
В следующем туре «Факел» 2 августа отправится в гости к серебряному призеру прошлого сезона «Краснодару», а «Динамо» 1 августа примет в Махачкале московский «Локомотив».