КСИР раскрыл, сколько самолетов США уничтожил после возобновления войны с 8 июля

Мохеби уточнил, что КСИР ликвидировал один истребитель F-15, один самолет дальней разведки P-8 Poseidon, один военно-транспортный самолет C17 и восемь самолетов-заправщиков. Также, по его словам, в ходе ударов Ирана были уничтожены 17 разведывательных и боевых беспилотников США.