КСИР раскрыл, сколько самолетов США уничтожил после возобновления войны с 8 июля

«С 8 июля Вооруженные силы Ирана уничтожили 11 американских истребителей и самолетов, находившихся на земле и базировавшихся на американских военных базах в регионе», — сказал он.
Мохеби уточнил, что КСИР ликвидировал один истребитель F-15, один самолет дальней разведки P-8 Poseidon, один военно-транспортный самолет C17 и восемь самолетов-заправщиков. Также, по его словам, в ходе ударов Ирана были уничтожены 17 разведывательных и боевых беспилотников США.
Как писал сайт KP.RU, 13 июля Иран нанес ракетный удар по американской военной базе Муваффак Салти в Иордании. Он стал ответом на возобновление ударов США по иранским объектам.
Ранее Вашингтон заявил, что целью ударов по Исламской республике было ослабление способности Тегерана продолжать атаки на международные суда в Ормузском проливе.