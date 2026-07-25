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КСИР раскрыл, сколько самолетов США уничтожил после возобновления войны с 8 июля

Tasnim: КСИР ликвидировал 11 истребителей и самолетов США на земле с 8 июля.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Хосейн Мохеби в интервью агентству Tasnim заявил, что с 8 июля после возобновления конфликта между США и Ираном ВС Исламской республики поразили 11 единиц воздушной военной техники США на земле.

«С 8 июля Вооруженные силы Ирана уничтожили 11 американских истребителей и самолетов, находившихся на земле и базировавшихся на американских военных базах в регионе», — сказал он.

Мохеби уточнил, что КСИР ликвидировал один истребитель F-15, один самолет дальней разведки P-8 Poseidon, один военно-транспортный самолет C17 и восемь самолетов-заправщиков. Также, по его словам, в ходе ударов Ирана были уничтожены 17 разведывательных и боевых беспилотников США.

Как писал сайт KP.RU, 13 июля Иран нанес ракетный удар по американской военной базе Муваффак Салти в Иордании. Он стал ответом на возобновление ударов США по иранским объектам.

Ранее Вашингтон заявил, что целью ударов по Исламской республике было ослабление способности Тегерана продолжать атаки на международные суда в Ормузском проливе.

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