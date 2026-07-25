«Динамо‑Синара» приглашает болельщиков на традиционную встречу

В программе — общение с игроками, автограф‑сессия и фотосессия. Болельщики смогут задать спортсменам вопросы, услышать истории из закулисья и по-новому взглянуть на будни профессионального гандбола. Отдельное внимание уделено развлекательной составляющей: гостей ждут сюрпризы от партнёров клуба, и серия интерактивов. Детали этой части программы будут раскрыты позднее. Организаторы подчёркивают, что встреча ориентирована на широкую аудиторию: прийти могут как преданные поклонники клуба, так и те, кто только присматривается к гандболу. По задумке клуба, такие мероприятия укрепляют связь команды с городом и формируют устойчивое сообщество болельщиков. Участие в мероприятии бесплатное, вход открыт для всех желающих. «Динамо‑Синара» рассчитывает, что тёплая, непринуждённая атмосфера парка станет хорошей площадкой для живого диалога между игроками и болельщиками — и поможет сделать клуб ещё ближе к своей аудитории. Александр ВеселовскийФото: ГК «Динамо-Синара».