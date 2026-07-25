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Дончан предупредил о возможных перебоях с водой в Ростове и Батайске

Из-за отключений электричества в Ростове и Батайске могут быть проблемы с водоснабжением.

Источник: Комсомольская правда

Из-за непогоды в Ростове-на-Дону и Батайске возможны перебои с водоснабжением. Причиной стали отключения электроэнергии на некоторых производственных объектах, из-за которых насосные станции временно останавливаются. Об этом предупредили дончан в «Ростовводоканале».

Известно, что в зоне риска находятся разные районы обоих городов. Как только электричество возвратят, специалисты сразу же запустят оборудование и восстановят подачу воды в дома жителей.

Ранее сообщалось, что в Таганроге из-за ремонта на насосной станции снизили давление воды.