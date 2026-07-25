Дончан предупредил о возможных перебоях с водой в Ростове и Батайске

Из-за непогоды в Ростове-на-Дону и Батайске возможны перебои с водоснабжением. Причиной стали отключения электроэнергии на некоторых производственных объектах, из-за которых насосные станции временно останавливаются. Об этом предупредили дончан в «Ростовводоканале».