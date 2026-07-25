Новые корабли ВМФ нужно называть именами героев СВО, заявил Герой Поддубный

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Новые корабли военно-морского флота (ВМФ) РФ нужно называть именами героев СВО, заявил представитель федеральной пятерки списка «Единой России» на выборах в Госдуму, Герой России Евгений Поддубный.
Как сообщает пресс-служба партии, в субботу Поддубный посетил завод «Янтарь» в Калининградской области. В ходе визита ему показали территорию завода, стапели и верфи. Он посетил храм и музей предприятия. Также Герой России встретился представителями рабочего коллектива завода и волонтерами.
«Герои Специальной военной операции обладают тем особым опытом, который могут передать последующим поколениям и имеют на это право. Поэтому есть инициатива — называть корабли, которые вводятся в состав ВМФ, именами героев СВО», — цитирует Поддубного пресс-служба партии.
По его словам, это предложение уже обсуждалось с представителями министерства обороны.
«Есть очевидные и актуальные предложения, например, назвать корабль именем дважды героя Российской Федерации Михаила Гудкова. Но есть и множество других воинов, которые проявили на специальной военной операции героизм. Боевые корабли должны носить имена наших павших героев. Хотя есть прецеденты, когда корабли называли и именами живых людей», — приводит слова Поддубного пресс-служба.
Он отметил, что новое поколение необходимо воспитывать примерами современных героев.
Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» основан в 1945 году после окончания Второй мировой войны. За 80 лет завод стал известным строителем и ремонтником боевых кораблей и гражданских судов. Сегодня предприятие специализируется на военном и гражданском судостроении, а также судоремонте, на изготовлении металлоконструкций различного назначения из стали и легких сплавов, металлообработке.