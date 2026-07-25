За сутки ВС РФ поразили десантный катер, три сухогруза и балкер ВСУ

«В порту Николаев и в акватории Чёрного моря были поражены быстроходный десантный катер противника, а также три морских судна типа сухогруз и судно типа балкер», — говорится в сообщении. Поражённые судна использовались для перевозки военных грузов.
Ранее Минобороны отчиталось об ударах по портам Черноморск и Николаев. Целями стали объекты портовой инфраструктуры и суда, использовавшиеся в интересах ВСУ.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше