В Мичигане при пожаре в доме нашли тела шести детей и двоих взрослых

В штате Мичиган при тушении пожара в жилом доме нашли тела восьми человек, включая шестерых детей. У некоторых из погибших обнаружили огнестрельные ранения, сообщает телеканал NBC.
Пожар произошел в пятницу, 24 июля, в поселке Гранд-Хейвен на восточном берегу озера Мичиган. Прибывшие на место полицейские и пожарные обнаружили тела внутри сгоревшего здания. Возраст погибших детей — от 5 до 15 лет, сообщил капитана полиции округа Оттава Джейкоб Спаркс.
По его словам, власти пока не идентифицировали всех жертв и не установили причину их смерти. Среди версий следователей — возможное убийство с последующим самоубийством.
Спаркс также заявил, что пожар, предположительно, был умышленным. При этом он не уточнил, сколько именно человек получили огнестрельные ранения.
Ранее, 18 июля, крупный пожар произошел на нелегальной фабрике по производству фейерверков Talent Fireworks, расположенной в индийском городе Ахмедабад. В результате происшествия погибли восемь человек, еще девять получили тяжелые ранения.
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