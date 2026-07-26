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Поезд в Крым задерживается из-за непогоды в Ростовской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. В Ростовской области непогода обесточила тяговую подстанцию в Ростове-на-Дону. Из-за этого в пути следования задерживаются несколько поездов дальнего следования, в том числе и в Крым. Об этом сообщили в Северо-Кавказской железной дороге.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганный ветер и сильный дождь) произошло отключение. В результате на время до двух часов были задержаны поезда», — сказано в сообщении в МАКС.

В пути задерживаются составы:

— № 8 Санкт-Петербург — Керчь;

— № 808 Ростов — Аэропорт Сочи;

— № 240 Ростов — Дербент;

— № 218 Москва — Анапа;

— № 156 Москва — Анапа;

— № 50 Санкт-Петербург — Кисловодск;

— № 38 Нижний Новгород — Сириус;

— № 6082 Ростов — Таганрог;

— № 6027Азов — Ростов;

— № 6758 Ростов — Степная.

«В настоящее время железнодорожники завершают восстановительные работы, напряжение уже подано в контактную сеть», — уточнили в СКЖД.

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