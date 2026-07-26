Поезд в Крым задерживается из-за непогоды в Ростовской области

«Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганный ветер и сильный дождь) произошло отключение. В результате на время до двух часов были задержаны поезда», — сказано в сообщении в МАКС.
В пути задерживаются составы:
— № 8 Санкт-Петербург — Керчь;
— № 808 Ростов — Аэропорт Сочи;
— № 240 Ростов — Дербент;
— № 218 Москва — Анапа;
— № 156 Москва — Анапа;
— № 50 Санкт-Петербург — Кисловодск;
— № 38 Нижний Новгород — Сириус;
— № 6082 Ростов — Таганрог;
— № 6027Азов — Ростов;
— № 6758 Ростов — Степная.
«В настоящее время железнодорожники завершают восстановительные работы, напряжение уже подано в контактную сеть», — уточнили в СКЖД.