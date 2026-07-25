Хэмилтон потерял три позиции за блокировку Пиастри в квалификации в Венгрии

Ранее 41-летний британский гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Барселоны-Каталуньи, опередив на 19,5 секунды Джорджа Расселла из «Мерседеса», а третьим финишировал Ландо Норрис на «Макларене». После победы Хэмилтон поблагодарил команду и руководителя «Скудерии» Фредерика Вассёра за доверие, отметив, что ещё год назад такая цель казалась недостижимой, но совместные усилия и изменения в работе привели к прогрессу.