Кулинара и телеведущего Максима Сырникова похоронили в Санкт-Петербурге

По словам коллег, проблемы со здоровьем могли быть связаны с последствиями тяжелой автомобильной аварии, в которую ведущий попал в 2023 году. Несмотря на полученные тогда травмы, он продолжал работать и редко жаловался на самочувствие, передает StarHit.