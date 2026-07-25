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Кулинара и телеведущего Максима Сырникова похоронили в Санкт-Петербурге

Церемония прощания с кулинаром и ведущим программы «Монастырская кухня» на телеканале «Спас» Максимом Сырниковым в субботу, 25 июля, прошла на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Он скончался 22 июля в возрасте 60 лет из-за внезапного внутреннего кровотечения.

Церемония прощания с кулинаром и ведущим программы «Монастырская кухня» на телеканале «Спас» Максимом Сырниковым в субботу, 25 июля, прошла на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Он скончался 22 июля в возрасте 60 лет из-за внезапного внутреннего кровотечения.

Проводить Сырникова в последний путь пришли родные, друзья и коллеги, включая генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова и публициста Егора Холмогорова. На церемонии также присутствовал сын ведущего Тихон.

По словам коллег, проблемы со здоровьем могли быть связаны с последствиями тяжелой автомобильной аварии, в которую ведущий попал в 2023 году. Несмотря на полученные тогда травмы, он продолжал работать и редко жаловался на самочувствие, передает StarHit.

Максим Сырников был лицом программы «Монастырская кухня» почти десять лет, он рассказывал зрителям о традициях постной еды, православных обычаях и об истории монастырских блюд.