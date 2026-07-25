ФАС убрала препоны волгоградским аграриям для полива полей

Однако чиновники оказались не правы. ФАС России разъяснила, что порядок выдачи разрешений на строительство чётко установлен Градостроительным кодексом. Закон не предусматривает такого основания для приостановки или отказа, как наличие судебного спора по земельным участкам. Кроме того, администрация нарушила сроки рассмотрения заявки на 17 рабочих дней.