Алла Пугачева призналась, что тоскует по аплодисментам зрителей

— Это помогает немножко отвлечься, помогает очистить душу, сделать какие-то для себя выводы, что ты еще живешь, что очень хочешь, чтобы были песни душевные, веселые. И чтобы люди аплодировали. Хочется сказать — как раньше, — передает слова Пугачевой Super.ru.