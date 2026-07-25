Алла Пугачева призналась, что тоскует по аплодисментам зрителей

Певец Алла Пугачева впервые за долгое время появилась на публике, посетив фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале вместе с супругом Максимом Галкиным*. 77-летняя артистка во время мероприятия поделилась, что скучает по выступлениям и зрительским аплодисментам.
— Это помогает немножко отвлечься, помогает очистить душу, сделать какие-то для себя выводы, что ты еще живешь, что очень хочешь, чтобы были песни душевные, веселые. И чтобы люди аплодировали. Хочется сказать — как раньше, — передает слова Пугачевой Super.ru.
Журналистка Божена Рынска рассказала, что встретила Аллу Пугачеву во время прогулки в Юрмале. Она уточнила, что вместе с приятелями выгуливала старую таксу, которой было тяжело ходить после операции на позвоночнике, когда навстречу ей попались артистка и ее дети — Гарри и Лиза. Девочка расспросила хозяйку о здоровье собаки.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.