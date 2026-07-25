Россия будет строить отношения с любым президентом США, заявил сенатор

Телеканал MS Now со ссылкой на информированные источники в пятницу сообщил, что Трамп предпочитает вице-президента Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии на выборах 2028 года, к госсекретарю Марко Рубио он несколько охладел.