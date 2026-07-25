Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия будет строить отношения с любым президентом США, заявил сенатор

Сенатор Шендерюк-Жидков: Россия будет строить отношения с любым президентом США.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россия будет выстраивать отношения с любым лидером США, исходя из своих национальных интересов, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, комментируя сообщения СМИ о возможном преемнике главы Белого дома Дональда Трампа.

Телеканал MS Now со ссылкой на информированные источники в пятницу сообщил, что Трамп предпочитает вице-президента Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии на выборах 2028 года, к госсекретарю Марко Рубио он несколько охладел.

«В любом случае отношение с любым американским президентом мы будем строить прежде всего, исходя из наших национальных интересов», — сказал Шендерюк-Жидков.

Он также отметил, что Вэнс традиционно занимал сдержанную позицию по отношению к России.

«Еще будучи сенатором Вэнс был противником поддержки Украины. Однако, войдя в команду Трампа, он старался не делать резких суждений, противоречащих позиции американского президента», — добавил сенатор.

Однако отношение к будущему американскому лидеру во многом определит его политика.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше