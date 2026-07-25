Россия будет строить отношения с любым президентом США, заявил сенатор

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россия будет выстраивать отношения с любым лидером США, исходя из своих национальных интересов, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, комментируя сообщения СМИ о возможном преемнике главы Белого дома Дональда Трампа.
Телеканал MS Now со ссылкой на информированные источники в пятницу сообщил, что Трамп предпочитает вице-президента Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии на выборах 2028 года, к госсекретарю Марко Рубио он несколько охладел.
«В любом случае отношение с любым американским президентом мы будем строить прежде всего, исходя из наших национальных интересов», — сказал Шендерюк-Жидков.
Он также отметил, что Вэнс традиционно занимал сдержанную позицию по отношению к России.
«Еще будучи сенатором Вэнс был противником поддержки Украины. Однако, войдя в команду Трампа, он старался не делать резких суждений, противоречащих позиции американского президента», — добавил сенатор.
Однако отношение к будущему американскому лидеру во многом определит его политика.