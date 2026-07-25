В Нижегородской области снижается число «пьяных» ДТП

Чтобы закрепить положительную динамику и дальше снижать риски на дорогах, 27 июля в регионе проведут информационно‑пропагандистскую акцию «Трезвый водитель» (0+). В ее рамках сотрудники Госавтоинспекции организуют профилактическую работу с водителями и будут напоминать о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения.