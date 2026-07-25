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В Нижегородской области снижается число «пьяных» ДТП

В регионе пройдет акция «Трезвый водитель».

В Нижегородской области фиксируется заметное улучшение ситуации с дорожно‑транспортными происшествиями, связанными с вождением в нетрезвом виде. По данным Госавтоинспекции, за первые шесть месяцев 2026 года количество таких ДТП сократилось на 47,3% — со 188 до 99 случаев.

Существенно уменьшились и тяжелые последствия аварий: число погибших снизилось на 66,7% (с 39 до 13 человек), а раненых — на 51,7% (со 267 до 129 человек).

Чтобы закрепить положительную динамику и дальше снижать риски на дорогах, 27 июля в регионе проведут информационно‑пропагандистскую акцию «Трезвый водитель» (0+). В ее рамках сотрудники Госавтоинспекции организуют профилактическую работу с водителями и будут напоминать о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция призывает жителей быть неравнодушными: любой гражданин может сообщить о нетрезвом водителе по телефону 112. Если факт нарушения подтвердится, сообщившему выплатят пять тысяч рублей.