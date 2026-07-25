Туман с видимостью до 700 метров ожидается в Подмосковье в ночь на 26 июля

Густой туман с видимостью до 200−700 метров с 01:00 до 08:00 в воскресенье, 26 июля, ожидается в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России.
— Туман с видимостью 200−700 метров ожидается местами по Московской области, — говорится в сообщении ведомства.
Кратковременные дожди с грозой ожидаются в Московском регионе 26 июля. Порывы северного ветра в непогоду могут достичь 15 метров в секунду. Днем температура воздуха в Москве составит плюс 24−26 градусов, по области — от 21 до 26 градусов выше ноля. Ночью столбики термометров покажут до 15 градусов тепла.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что Московский регион в последнюю неделю июля будет находиться под влиянием циклона. Ожидается облачная и дождливая погода, а температура воздуха опустится ниже климатической нормы.
До этого специалисты рассказывали об «огуречных дождях», сопровождающихся грозами. Это явление было связано с влиянием циклона, растянувшегося от Баренцева до Черного моря. Подробнее о том, как такие дожди влияют на рост урожая, рассказала «Вечерняя Москва».