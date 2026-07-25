Туман с видимостью до 700 метров ожидается в Подмосковье в ночь на 26 июля

До этого специалисты рассказывали об «огуречных дождях», сопровождающихся грозами. Это явление было связано с влиянием циклона, растянувшегося от Баренцева до Черного моря. Подробнее о том, как такие дожди влияют на рост урожая, рассказала «Вечерняя Москва».