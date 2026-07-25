Компания Qualcomm предупредила о росте цен на чипы для смартфонов и ноутбуков

В Qualcomm объяснили решение тем, что исчерпали возможности компенсировать рост затрат поставщиков на фоне продолжающегося дефицита компонентов. Это решение может привести к подорожанию широкого спектра устройств, прежде всего смартфонов и ноутбуков на Windows.