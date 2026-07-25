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Компания Qualcomm предупредила о росте цен на чипы для смартфонов и ноутбуков

Это может привести к серьёзному подорожанию устройств.

Источник: Клопс.ru

Американская компания Qualcomm предупредила своих клиентов о предстоящем повышении цен на чипы для смартфонов, ноутбуков и других устройств. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает «Газета.ру».

Компания разослала клиентам письмо, в котором сообщила о планах увеличить стоимость своей продукции «на двузначный процент». Новые цены будут применяться к товарам, отгруженным после 1 сентября.

В Qualcomm объяснили решение тем, что исчерпали возможности компенсировать рост затрат поставщиков на фоне продолжающегося дефицита компонентов. Это решение может привести к подорожанию широкого спектра устройств, прежде всего смартфонов и ноутбуков на Windows.

Китайские производители смартфонов объявили о повышении с марта 2026 года цен на чипы памяти.