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Спартак и Родина назвали стартовые составы на матч открытия РПЛ

Тренерские штабы московского «Спартака» и «Родины» определились с игроками основы на матч первого тура Российской премьер-лиги.

Источник: Life.ru

Стартовый состав «Спартака» выглядит так: Максименко, Бабич, Парада, Литвинов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Зобнин, Фернандеш и Угальде.

У «Родины» на поле выйдут Волков, Мещанинов, Дятлов, Крижан, Сокол, Егорычев, Фищенко, Рейна, Бакаев, Артём Максименко и Тимошенко.

Команды сыграют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Судья даст стартовый свисток в 20:45 по московскому времени.

Для «Родины» этот сезон станет дебютным в элитном дивизионе. Коллектив впервые в истории пробился в высшую лигу российского футбола.

Ранее Life.ru писал о планах российских клубов провести домашние игры еврокубков на территории Казахстана. Этот сценарий станет реальностью, если УЕФА допустит отечественные коллективы к международным турнирам. При этом европейская организация выдвинет строгое условие. Клубам придётся выступать на нейтральных полях за пределами России.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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