Врач рассказала, климат каких регионов подходит людям с разной аллергией

«Пыльцы березы в воздухе Волгоградской области намного меньше, чем на севере, поэтому людям с аллергией на пыльцу березы здесь может быть значительно легче. Альпийский климат лучше подходит пациентам с высокой чувствительностью к клещу домашней пыли, а условия севера — тем, кто страдает от сезонной аллергии», — сказала врач.