Новак: Запрет на вывоз бензина из России продлят до конца года

По его словам, перебои с топливом весной и летом были связаны с логистическими сбоями. Запрет на вывоз дизельного топлива планируют снять, когда рынок восстановится. Это нужно, чтобы заводы не столкнулись с переизбытком продукции. Действующие ограничения действуют до 31 июля.