Новак: Запрет на вывоз бензина из России продлят до конца года

«По запрету экспорта бензина также мы приняли решение на штабе продлить его и для производителей, и непроизводителей. То есть он будет продлён до конца года», — сказал Новак.
По его словам, перебои с топливом весной и летом были связаны с логистическими сбоями. Запрет на вывоз дизельного топлива планируют снять, когда рынок восстановится. Это нужно, чтобы заводы не столкнулись с переизбытком продукции. Действующие ограничения действуют до 31 июля.
Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что ситуация с топливом на АЗС стабилизировалась. Это связано с перезапуском нескольких НПЗ после завершения плановых ремонтов. Возвращение мощностей помогло сбалансировать спрос и предложение, что сразу отразилось на доступности бензина и дизеля.
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