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Новак: Запрет на вывоз бензина из России продлят до конца года

Россия продлит запрет на вывоз бензина до конца 2026 года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Ограничения коснутся как производителей, так и непроизводителей. Решение уже принято на правительственном штабе.

Источник: Life.ru

«По запрету экспорта бензина также мы приняли решение на штабе продлить его и для производителей, и непроизводителей. То есть он будет продлён до конца года», — сказал Новак.

По его словам, перебои с топливом весной и летом были связаны с логистическими сбоями. Запрет на вывоз дизельного топлива планируют снять, когда рынок восстановится. Это нужно, чтобы заводы не столкнулись с переизбытком продукции. Действующие ограничения действуют до 31 июля.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что ситуация с топливом на АЗС стабилизировалась. Это связано с перезапуском нескольких НПЗ после завершения плановых ремонтов. Возвращение мощностей помогло сбалансировать спрос и предложение, что сразу отразилось на доступности бензина и дизеля.

Последние новости о ситуации с бензином в России: цены на АЗС, дефицит топлива, меры правительства, экспортные ограничения, поставки и работа НПЗ — читайте в специальном разделе Life.ru.

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