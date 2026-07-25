Лайма Вайкуле упала на сцене во время выступления на фестивале в Юрмале

Певица Лайма Вайкуле упала на сцену на выступлении на музыкальном фестивале «Лайма Рандеву» в Юрмале певица Лайма Вайкуле упала на сцену.
Инцидент произошел во время исполнения песни на русском языке: артистка оступилась и упала, оказавшись среди участников массовки. Фестиваль проходит в латвийском городе уже второй день. В его программе заявлено участие ряда артистов, в том числе Андрея Макаревича* и Семене Слепакова*, передает Telegram-канал РЕН ТВ.
Певица Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным* посетила фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. На лице артистки заметен шрам на подбородке — след от недавней медицинской процедуры. Она передвигалась с трудом, опираясь на руку мужа.
Для мероприятия Пугачева выбрала черный топ, серый пиджак, белые брюки и берет. Галкин* охранял супругу от излишнего внимания фотографов, просил их отойти и не снимать крупным планом. Журналистка Божена Рынска рассказывала, что встретила Аллу Пугачеву во время прогулки в Юрмале.
*Признаны иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.