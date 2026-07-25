Лайма Вайкуле упала на сцене во время выступления на фестивале в Юрмале

Инцидент произошел во время исполнения песни на русском языке: артистка оступилась и упала, оказавшись среди участников массовки. Фестиваль проходит в латвийском городе уже второй день. В его программе заявлено участие ряда артистов, в том числе Андрея Макаревича* и Семене Слепакова*, передает Telegram-канал РЕН ТВ.