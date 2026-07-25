Третья волна ливней с грозами накрыла Ростов вечером 25 июля

Меньше, чем через два часа начался второй раунд непогоды. К этому моменту на улицах города было зафиксировано падение десятков деревьев — некоторые были вырваны с корнем. Под воду ушли многие дороги, особенно сильно пострадали участки на улице Малиновского, Максима Горького, Чехова и проспекте Михаила Нагибина. Из-за обильных осадков загруженность городских магистралей достигла семи баллов, автомобили практически плыли по затопленным улицам.