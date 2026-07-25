Рыболов поймал сома рекордных размеров экстремальным способом

Рыбак Грен Спрен из города Ла-Кросс (Висконсин, США) сумел голыми руками поймать сома рекордных для региона размеров. Об этом сообщает издание News 8000.
Добычей стал оливковый сомик. Для поимки Спрен использовал метод нудлинга: опустил руку в подводное убежище и ждал, пока рыба не заглотит конечность.
Прошлый рекорд Висконсина для оливковых сомиков, добытых неоригинальными способами, составлял около 24,5 кг. Рыба Спрена оказалась тяжелее на 400 граммов, рыбак может претендовать на новый рекорд штата.
«Это мечта всей жизни…. Пусть даже на один день, но я буду в восторге», — поделился эмоциями Грен, добавив, что подготовил необходимые документы для регистрации достижения.
Метод ловли рыбы, который использовал Спрен, в последнее время набирает большую популярность в США. Ранее местные рыбаки поделились подробностями экстремального способа ловли.