В Алуште ввели режим ЧС из-за длительного отключения света

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей сообщал, что электричества в Алуште нет еще с 22 июля. Из-за отсутствия света также ввели графики подачи воды: с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00. Кроме того, в городе не ходят троллейбусы и не работает уличное освещение.