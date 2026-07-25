Светлогорск первым в области получил новые площадки для сбора мусора, изготовленные в местах лишения свободы

По данным минприроды Калининградской области, до конца 2026 года в рамках контракта с УФСИН для муниципалитетов региона изготовят и установят более 300 современных контейнерных площадок. В ведомстве отмечают, что прямые договоры с УФСИН позволяют ускорить обновление коммунальной инфраструктуры за счёт сокращения сроков закупочных процедур.