Светлогорск первым в области получил новые площадки для сбора мусора, изготовленные в местах лишения свободы

В Светлогорское начали устанавливать новые крытые площадки для накопления твёрдых коммунальных отходов. Работы проводятся в рамках соглашения между муниципалитетом и региональным управлением ФСИН. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает региональное минприроды.
Светлогорск стал первым муниципалитетом области, где началась реализация проекта по обновлению контейнерной инфраструктуры. На сегодняшний день УФСИН передал администрации округа 11 новых конструкций, которые уже смонтированы на улицах города.
На площадках завершаются технические работы. В частности, подготовлены бетонные основания для размещения контейнеров.
Всего до 15 августа 2026 года в Светлогорске планируется установить 18 новых контейнерных площадок. При выборе адресов для замены учитывались обращения жителей — в первую очередь обновляют места накопления отходов, которые больше всего нуждались в модернизации.
По данным минприроды Калининградской области, до конца 2026 года в рамках контракта с УФСИН для муниципалитетов региона изготовят и установят более 300 современных контейнерных площадок. В ведомстве отмечают, что прямые договоры с УФСИН позволяют ускорить обновление коммунальной инфраструктуры за счёт сокращения сроков закупочных процедур.
В Калининградской области дворники будут приходить к контейнерам сразу после мусоровозов.