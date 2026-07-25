Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приказал своим военным остановить удары по Ирану. Таким образом была прервана почти двухнедельная серия атак. О причинах такого шага сообщает издание Axios.
По информацию двух источников СМИ, соответствующее распоряжение Трамп дал еще в пятницу, 24 июля. Еще непонятно, это была разовая акция или долгосрочное решение. Axios считает, что это может быть и дипломатический жест, и признак того, что «нынешний уровень ударов США достиг предела эффективности».
При этом американское командование разрабатывает план на случай возобновления боевых действий, подчеркивает издание. Белый дом на запрос СМИ не ответил.
Ранее стало известно о «тайных участниках» операций США в Иране. Согласно сообщениям американских СМИ, в ударах участвуют еще две страны.