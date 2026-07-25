Трамп приказал своим военным остановить удары по Ирану

По информацию двух источников СМИ, соответствующее распоряжение Трамп дал еще в пятницу, 24 июля. Еще непонятно, это была разовая акция или долгосрочное решение. Axios считает, что это может быть и дипломатический жест, и признак того, что «нынешний уровень ударов США достиг предела эффективности».