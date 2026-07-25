«Людей нагнали, цирк устроили»: волгоградский губернатор отругал строителей

На видео губернатор сначала осматривает будущую детскую поликлинику и ругает ответственных лиц: работы идут ни шатко ни валко, несмотря на то что здание должно быть готово в декабре. Вызванный на площадку в Волжский замгубернатора, курирующий объект, сетует, что подрядчик активизируется только после планерок. Правда, и этого трудового запала хватает ненадолго. В ответ Андрей Бочаров резонно предлагает принимать другие меры, чтобы выполнить поставленную задачу и сдать объект в срок.