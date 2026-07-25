«Людей нагнали, цирк устроили»: волгоградский губернатор отругал строителей

Кадры видео «внезапной проверки», которую в субботнее утро 25 июля устроил губернатор Волгоградской области, набирают просмотры в Сети. Глава региона Андрей Бочаров устроил разнос строителям и чиновникам за срыв сроков возведения объектов здравоохранения в Волгограде и Волжском.
На видео губернатор сначала осматривает будущую детскую поликлинику и ругает ответственных лиц: работы идут ни шатко ни валко, несмотря на то что здание должно быть готово в декабре. Вызванный на площадку в Волжский замгубернатора, курирующий объект, сетует, что подрядчик активизируется только после планерок. Правда, и этого трудового запала хватает ненадолго. В ответ Андрей Бочаров резонно предлагает принимать другие меры, чтобы выполнить поставленную задачу и сдать объект в срок.
Следующие кадры показывают эмоциональную реакцию губернатора на строящемся объекте здравоохранения в Волгограде — темпы возведения реабилитационного корпуса больницы № 7 тоже, мягко говоря, оставляют желать лучшего.
Андрей Бочаров «потроллил» чиновников и подрядчиков, успевших к его приезду — пока он добирался из Волжского в Волгоград — «нагнать людей и технику». Два дня назад на площадке было «ноль работников», сказал губернатор.
«Зачем вы цирк здесь устроили», — отругал он ответственных лиц, указав на то, что деньги на обе стройки выделены огромные, финансирование идет своевременно, однако исполнители и кураторы не обеспечили должное выполнение госконтрактов.
Служба информации ИД «Волгоградская правда». Фото и видео администрации Волгоградской области.