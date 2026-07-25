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Синоптики обещают жестокий шторм в Ростовской области до понедельника

Синоптики прогнозируют ливни, грозы и ветер с порывами до 29 метров в секунду в Ростовской области до утра 27 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовском гидрометцентре уточнили штормовое предупреждение, действующее с вечера субботы, 25 июля, до утра понедельника, 27 июля. По прогнозу синоптиков, который передают в ГУ МЧС по Донскому региону, жителей области ждет непогода с ливнями и штормовым ветром.

По данным метеорологов, до конца сегодняшнего дня, в течение воскресенья, а также в ночные и утренние часы понедельника в регионе ожидается комплекс опасных явлений.

— Местами пройдут сильные дожди и ливни в сочетании с грозами и градом. Скорость ветра может достигать 24−29 метров в секунду, в отдельных районах — еще выше, — предупреждают в экстренном ведомстве. Добавим, что по шкале Бофорта, измеряющей силу ветра, скорость ветра от 28,5 до 32,6 метра в секунду соответствуют жестокому шторму.

В ГУ МЧС по Ростовской области призывают жителей быть предельно внимательными и осторожными:

— Рекомендуется по возможности оставаться дома, не парковать автомобили под деревьями и слабыми конструкциями, а также избегать длительного пребывания на открытых пространствах.

Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. В случае возникновения опасных ситуаций следует немедленно звонить по телефону 112.

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