ВСУ атаковали судно Ирана в Каспийском море

Министерство иностранных дел Ирана в субботу, 25 июля, объявило о нападении на торговое судно исламской республики в акватории Каспийского моря.
По данным ведомства, в результате инцидента погиб один член экипажа, еще несколько человек получили ранения. Иран заявил, что удар был нанесен Украиной с нарушением международных норм. Тегеран оставляет за собой право на ответ после этой атаки.
— Эта атака является нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН и актом агрессии, который может еще больше разжечь пламя войны, — передает официальный Telegram-канал министерства.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что удары Украины по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) можно рассматривать как нападение на Россию, Казахстан и США.
Гражданский морской танкер 20 июля вновь подвергся беспилотной атаке на морском терминале КТК. Из-за очередного удара отгрузку нефти снова пришлось остановить. 19 июля Каспийский трубопроводный консорциум также сообщил, что его морской терминал подвергся атаке с использованием дронов.