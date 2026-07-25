Воронежский «Факел» начал сезон в РПЛ с поражения от «Динамо» из Махачкалы

Если до этого казалось, что «Факел» перехватил инициативу, то после автогола Журавлева вектор игры в первом тайме вновь поменялся. «Динамо» пошло вперед и было близко к тому, чтобы забить второй мяч. На 33-й минуте Хуссем Мрезиг мощно выстрелил в перекладину ворот «огнеопасных». Три минуты спустя оказался неточен Агаларов, бивший низом из пределов штрафной в левый угол, — мяч прошел рядом со штангой. Завершился тайм первой и единственной желтой карточкой: Марат Апшацев руками удерживал за футболку нападающего «Факела» Акселя Гнапи и ударил его по ногам.