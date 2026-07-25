Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным жертв теракта в Кирилловке

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим в результате террористической атаки по турбазам в поселке Кирилловка Запорожской области.
«С глубокой скорбью узнал о террористической атаке по турбазам в поселке Кирилловка, повлекшей гибель многих людей. Разделяя боль тех, кто лишился своих родных и близких, а также тревогу за жизнь и здоровье пострадавших, прошу вас передать слова искреннего сочувствия и поддержки всем, кого коснулась эта страшная трагедия», — говорится в телеграмме патриарха губернатору Запорожской области Евгению Балицкому, опубликованной на сайте РПЦ.
Патриарх назвал тяжелым для осознания факт того, что жертвами теракта стали отдыхающие мирные жители, включая немалое количество детей. Он добавил, что подобные действия поражают своей жестокостью и вызывают глубокое возмущение.
«Надеюсь, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь. Со своей стороны, священнослужители Бердянской епархии не оставят пастырским вниманием тех, кто сегодня особенно нуждается в духовной поддержке и утешении», — отметил патриарх.
ВСУ в ночь на 25 июля с помощью БПЛА нанесли серию ударов по базам отдыха в запорожской Кирилловке. По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, при теракте погибли 12 человек, пострадали 19 мирных жителей, среди погибших и раненых есть дети. В СК возбудили уголовное дело по статье о теракте.