Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным жертв теракта в Кирилловке

«С глубокой скорбью узнал о террористической атаке по турбазам в поселке Кирилловка, повлекшей гибель многих людей. Разделяя боль тех, кто лишился своих родных и близких, а также тревогу за жизнь и здоровье пострадавших, прошу вас передать слова искреннего сочувствия и поддержки всем, кого коснулась эта страшная трагедия», — говорится в телеграмме патриарха губернатору Запорожской области Евгению Балицкому, опубликованной на сайте РПЦ.