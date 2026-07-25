Овечкин помог своей команде выиграть благотворительный «Матч года» в Петербурге

По итогам встречи удалось собрать 50 млн рублей — это рекордная сумма за всю историю проведения «Матча года». Средства будут направлены на реабилитацию и поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а так же на другие благотворительные инициативы.