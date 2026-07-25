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Яшкин обрадовался решению Овечкина продлить контракт с «Вашингтоном»

Ранее российский форвард подписал новое однолетнее соглашение с американским клубом.

ТАСС, 25 июля. Чешский нападающий «Шанхай Дрэгонс» Дмитрий Яшкин рад решению лучшего снайпера в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина продлить контракт с «Вашингтоном». Об этом Яшкин рассказал «Спорт-Экспрессу».

Ранее ТАСС сообщал, что российский форвард подписал новое однолетнее соглашение с «Вашингтоном».

«Узнал о продлении контракта через новости, очень обрадовался, — сказал Яшкин. Это величина мирового хоккея. Круто, что еще минимум год будет нас радовать».

Овечкину осталось забросить 11 шайб, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по абсолютному количеству голов в НХЛ (регулярный чемпионат + плей-офф).