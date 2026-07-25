Шторм привел к отключению света и воды в 15 муниципалитетах Дона

Аварийные службы, несмотря на сохраняющиеся неблагоприятные погодные условия, задействованы в восстановительных работах в максимальном режиме. Водоснабжение в Ростове уже частично возобновлено. В прочих городах и районах работы продолжаются. Жителей просят по возможности оставаться дома и не выходить на улицу без острой необходимости.