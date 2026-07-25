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Шторм привел к отключению света и воды в 15 муниципалитетах Дона

Непогода нарушила работу систем жизнеобеспечения в ряде городов и районов Ростовской области. Штормовой ветер, гроза и сильный ливень спровоцировали перебои с электричеством и водой. О ситуации к 22:33 сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Непогода нарушила работу систем жизнеобеспечения в ряде городов и районов Ростовской области. Штормовой ветер, гроза и сильный ливень спровоцировали перебои с электричеством и водой. О ситуации к 22:33 сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Проблемы с энергоснабжением зафиксированы как минимум в 15 городах и районах: Ростове, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком и Мясниковском районах.

Из-за отключений электроэнергии нарушилась работа водопроводного оборудования. Трудности с водоснабжением испытывают несколько районов Ростова, а также Гуково, Зверево, Шахты, Новошахтинск, Новочеркасск, Азов, Азовский, Красносулинский и Каменский районы. Число поваленных деревьев исчисляется сотнями.

Аварийные службы, несмотря на сохраняющиеся неблагоприятные погодные условия, задействованы в восстановительных работах в максимальном режиме. Водоснабжение в Ростове уже частично возобновлено. В прочих городах и районах работы продолжаются. Жителей просят по возможности оставаться дома и не выходить на улицу без острой необходимости.

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